Он охватывает отряды зачистки из Украины.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко озвучил довольно жесткий вариант, как Молдова могла бы окончательно расправиться с проблемой "ПМР" (непризнанной миром Республики Приднестровье, которую поддерживает РФ).

В своих социальных сетях аналитик согласился во мнении с главой МИД Молдовы Михаем Попшой, который сказал, что возобновление формата "5+2", в отношении Приднестровья невозможно.

Речь идет о варианте переговоров при участии Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, Российской Федерации, Украины, Европейского Союза и Соединенных Штатов. Как акцентировал Коваленко:

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"Наилучший вариант решения проблематики "ПМР", это не бессмысленный архаизм "5+2", а формат "1+1", то есть Молдова + Украина. Официальный запрос из Кишинёва в Киев и отряды зачистки из Украины"

По словам обозревателя, таким образом страны ликвидировали бы общую зону риска. Плюс ко всему, можно было бы наладить логистику в Одесскую область через территории зачищенной зоны "ПМР".

Коваленко назвал существование Республики "раковой опухолью" - метастазой "русского мира", с которой нужно разбираться быстро. "С "ПМР" этот процесс и так затянулся. Пора процессы ускорять. Жёсткой химиотерапией", - считает он.

Украина назначила нового посла в Молдове

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил важное кадровое решение, сделав новым дипломатом от государства в Молдове Алексея Данилова.

Ранее он был известен украинцам как секретарь СНБО. На этой неделе его официально уволили и переназначили на дипломатическую должность. Указ президента о Данилове в роли посла появился 29 марта.

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