В МИД РФ заявили, что ждут ответа на запрос Генпрокуратуры.

Министерство иностранных дел России ответило на заявление кабинета министров Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального ядом из группы «Новичок».

Об этом сообщили ТАСС в среду в МИД РФ.

"Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры", - указали в дипведомстве.

Как стало сегодня известно, эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

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Навального отравили: что пока известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подсоединили к аппарату ИВЛ.

Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию преднамеренного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

К группе "Новичок" принадлежит более сотни различных по структуре отравляющих веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - самое ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли. Отравление веществом типа "Новичок" лечат введением пациенту двух препаратов – антидота и антропина.

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Автор: Денис Прядко