Навального отравили 20 августа / фото REUTERS
Министерство иностранных дел России ответило на заявление кабинета министров Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального ядом из группы «Новичок».
Об этом сообщили ТАСС в среду в МИД РФ.
"Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры", - указали в дипведомстве.
Как стало сегодня известно, эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
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Навального отравили: что пока известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подсоединили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию преднамеренного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
- 21 августа в штабе Навального со ссылкой на полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.
- Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.
Что такое яд "Новичок"
- "Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.
- К группе "Новичок" принадлежит более сотни различных по структуре отравляющих веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - самое ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.
- "Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли. Отравление веществом типа "Новичок" лечат введением пациенту двух препаратов – антидота и антропина.
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