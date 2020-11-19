Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудила "явно целенаправленное отравление" российского оппозиционера Алексея Навального.
Также она призвала американские власти к введению санкций против России, пишет НВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Документ был одобрен с поправками после 40-минутных дебатов. За принятие документа проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против.
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Законодатели, в частности, призвали госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов страны Стивена Мнучина воспользоваться их полномочиями в рамках Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского 2012 года и так называемого Глобального акта о правах человека имени Магнитского для введения санкций против виновных в отравлении, а также против лиц, организовавших и планировавших это преступление. Среди прочего предложено заморозить их активы и запретить въезд в Соединенные Штаты.
Для изучения того, является ли отравление Навального следствием "применения химического оружия правительством РФ в нарушение международного права", предусмотрен 60-дневный "отчетный период".
Законодатели также призвали администрацию США "поддержать международные или многосторонние усилия для обеспечения независимого, беспристрастного и тщательного расследования" отравления Навального, а правительство РФ - сотрудничать в проведении такого расследования.
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Резолюции Палаты представителей не имеют юридической силы и носят сугубо рекомендательный характер.
Навального отравили: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравления оппозиционера.
- 2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.
- 4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.
- Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.
- 4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.
Что такое яд "Новичок"
- "Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.
- В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.
- "Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.
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