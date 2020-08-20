"Врачи реально занимаются спасением его жизни": в больнице не сообщают диагноз Навального (видео)

После отравления политик так и не пришел в сознание.

Российский оппозиционер Алексей Навальный после отравления не приходил в сознание, его состояние остается без изменений.

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Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Она не признает версию о том, что Навальный «что-то выпил или съел сам».

«Судя по кремлевским помойкам, им потребовалось 5 часов, чтобы выработать общую прорывную версию: Навальный что-то выпил или съел сам. Это, разумеется, полная чушь. Состояние Алексея пока без изменений. В сознание не приходил, диагноз не сообщают», – отметила Ярмыш.

В свою очередь, заместитель главрача омской БСМП Анатолий Калиниченко заявил, что состояние Навального стабильное.

"Состояние пациента стабильное, интенсивная терапия продолжается. Врачи занимаются спасением его жизни. Слава богу, у нас в отделении есть специализированный центр для лечения таких пациентов" — цитирует его слова Mash.

Отравление Навального: что известно

Российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Политику стало плохо в самолете, на котором он летел в Томск.

Пресс-секретарь Навального сообщила, что он находится в коме. Вскоре его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по требованию штаба вызвали полицию.

Российский Telegram канал LIFE SHOT, ссылаясь на источник, писал, что у Навального предварительно диагностировали острое отравление неустановленным психодислептиком, который может вызывать галлюцинации.

Житель Томска, летевший с мужчиной одним рейсом, опубликовал в Instagram фото, как оппозиционер пьет горячий напиток в здании аэропорта. Предположительно, после напитка ему и стало плохо.

Это не первое отравление Навального. В июле 2019 года российского оппозиционера задержали после митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, и уже на следующий день госпитализировали в больницу с признаками отравления. Тогда медики диагностировали у политика «острую аллергическую реакцию». По его словам, у него начала «гореть и колоться» кожа на лице, шее и ушах.

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Автор: Дмитрий Захаров