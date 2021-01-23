Сегодня по всей России проходят митинги с требованием освобождения оппозиционера.

Российские власти могут снова попытаться отравить оппозиционера Алексея Навального, а его судьба зависит от митингов в России.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал представитель международной организации Bellingcat Христо Грозев, который занимался расследованием покушения на Навального.

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Отвечая на вопрос, возможна ли новая попытка отравления Навального, которая станет третьей по счету, Грозев ответил утвердительно.

"Очень возможна. Я думаю, ФСБ и Кремль хотят посмотреть на реакцию части народа на арест Навального, и в результате примут решение, как с ним дальше. И чем больше они увидят сегодня людей на улицы, тем безопаснее будет Навальному, потому что они все-таки испугаются", - сказал он.

Митинги в России в поддержку Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.

Сегодня в РФ проходят акции в поддержку Навального. В частности, его соратники анонсировали митинги в 93 городах. Силовики задерживают участников акций.

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Автор: Юрий Годован