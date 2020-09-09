Как полагает Die Zeit, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили новой разновидностью яда «Новичок», доступ к которому может быть только у спецслужб.

Об этом сообщает немецкий журнал Die Zeit со ссылкой на неназванные источники.

По информации издания, эта версия "Новичка" более смертоносная и действует медленнее, чем версии, о которых было известно ранее.

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По замыслу отравителей, Навальный должен был умереть в самолете, однако остался жив «благодаря цепочке счастливых случайностей» - действиям пилота, который сразу же посадил самолет, и врачей, оперативно вколовшим ему атропин.

Как полагает Die Zeit, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.

«Это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного политика», - полагает Die Zeit.

Остатки вещества, по данным источников издания, немецкие врачи нашли на горлышке бутылки с водой, из которой пил Навальный, и на его руках. Как пишет Die Zeit, немецкие власти полагают, что один из следивших за политиком агентов мог нанести яд на поверхность чашки, из которой политик пил чай, или же ядом побрызгали уже в готовый чай.

Навального отравили: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравления оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

Российские врачи отрицают отравление Навального "Новичком" и называют диагноз "фантастическим". По мнению главного токсиколога Омской области, у Навального было «не отравление, а заболевание — метаболический синдром».

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Автор: УНИАН