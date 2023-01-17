Позиции России во всех странах, которые попали в выборку, упали в феврале 2022 года, когда она начала вторжение в Украину.

Вторжение России в Украину нанесло ущерб мировой репутации Москвы, а большинство стран сохраняют более позитивное отношение к Украине.

Об этом свидетельствуют результаты глобального мониторингового опроса Morning Consult, пишет Politico. Позиции России во всех странах, которые попали в выборку, упали в феврале 2022 года, когда она начала вторжение в Украину.

Отмечается, что симпатии к России, как правило, выше в таких странах "глобального Юга", как Бразилия и Мексика, чем в крупных европейских странах, США и Японии. Мексика на данный момент является единственной страной в выборке, которая имеет чистый положительный рейтинг России (+5).

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Согласно данным Morning Consult, что взрослое население в Великобритании имеет наиболее негативное отношение к России (-79 процентных пунктов), за ними идут жители Японии (-75). Среди стран ЕС негативно к России относятся жители Германии (-68), Франции (-68), Италии (-69) и Испании (-69).

Общественное мнение США несколько менее враждебно по отношению к России (-62). Это может быть связано с тем, что, согласно исследованию, одобрение американской военной и экономической поддержки Украины, как правило, слабее среди сторонников республиканцев.

Несмотря на запятнанную репутацию России, опрос также показал, что поддержка Украины в мире не является единодушной. В частности, страны Азии, включая Китай, Малайзию и Саудовскую Аравию, сохраняют негативное отношение к Украине.

Общественные настроения в таких странах-членах ЕС, как Франция и Германия, которые играют ключевую роль в введении санкций против России и оказании военной поддержки Украине, также не благоприятны для Киева. Хотя Россия гораздо более непопулярна, взрослое население в этих странах также имеют негативное отношение к Украине (-4 процентных пункта).

Репутация РФ

Как сообщал УНИАН, россияне стали чаще получать отказы в получении визы на въезд в Мексику. Все из-за участившихся попыток нелегального пересечения американо-мексиканской границы. По данным The New York Times, за 2022 финансовый год (с 1 октября по 30 сентября) при попытке пересечь американско-мексиканскую границу было задержано 21763 гражданина России. Это почти в 50 раз больше, чем было в 2020 году.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мексика в целом заняла нейтральную позицию. В сентябре Президент Мексики выступил с предложением установить во всем мире, в том числе и в Украине, перемирие на 5 лет. В Офисе президента Украины эту инициативу раскритиковали.

Также известно, что страны Шенгенского соглашения после усиления требований к туристам из России из-за войны в Украине практически перестали выдавать россиянам визы на срок более года.

Отмечается, что в 2022 году поток российских туристов в Европу упал на 90%. Одними из основных причин такого понижения были названы логистические трудности и транспортные расходы, выросшие в три-четыре раза.

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