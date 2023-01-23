Каждый подсолнух символизирует день российской оккупации.

На площади Flatiron Plaza в Нью-Йорке появилася инсталляция из 335 подсолнухов - по одному на каждый день вторжения Российской Федерации в Украину.

Она установлена в рамках кампании "Единая Украина" ко дню Национального Дня Соборности, пишет Unify Ukraine Campaign. С 19 по 22 января жители города и туристы могли посетить сад подсолнухов и поддержать борьбу Украины за освобождение своей страны.

Посетители фотографируются на фоне сада подсолнухов и делятся снимками в социальных сетях с хэштегом #UnifyUkraine.

Поддержка Украины в США

Напомним, что в октябре Reuters/Ipsos провели в США опрос касательно поддержки Украины. По их данным, почти три четверти граждан считают, что Штаты должны продолжать это делать, несмотря на ядерные угрозы России.

Ранее в США выпустили серебряные инвестиционные монеты с украинской символикой. Их создали по мотивам эскиза художника Адольфа Александра Вайнмана "Свобода, что идет".

Как сообшал УНИАН, в штате Нью-Йорк фермеры создали на кукурузном поле гигантский лабиринт со слов "We stand with Ukraine".

Летом стало известно, что в Вашингтоне сотрудник российского посольства растоптал подсолнухи, которые принесли к зданию дети.

Вас также могут заинтересовать новости: