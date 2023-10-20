Урсула фон дер Ляйен призвала ужесточить санкции.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 93% оружия ХАМАС поступает из Ирана.

Такое заявление она сделала в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. По ее словам, сейчас вполне реален риск распространения конфликта на весь регион.

"Необходимо продолжать диалог между Израилем и его соседями. Необходимо ужесточить санкции против Ирана, который поставляет оружие ХАМАС", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

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Как известно, серьезное обострение между Израилем и ХАМАС произошло 7 октября, когда боевики совершили массированный обстрел страны, а затем прорвали границу.

На территории Израиля они расстреливали мирных людей, а также захватывали в плен военных и гражданских. Известно, что в плену у ХАМАС остаются не менее 203 человек, в том числе граждане других стран.

После этого израильская армия объявила о начале операции "Железные мечи" и полной блокаде Сектора Газа. Также ожидается, что вскоре ЦАХАЛ проведет наземную операцию.

Иран открыто поддержал нападение ХАМАС на Израиль. Журналисты The Wall Street заявляли, что они могли помочь боевикам спланировать нападение на Израиль.

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