Несчастная не могла нормально есть и постоянно испытывала боль.

Закрытие бесплатной стоматологии стало настоящее трагедией для женщины из Великобритании. Жительница города Бери-Сент-Эдмундс самостоятельно вырвала себе 11 зубов, потому что так и не смогла найти специалиста, который смог бы ей помочь.

Об этом сообщило издание BBC.

Так, Даниэль Уоттс рассказала, что шесть лет назад ее стоматолог прекратил работать. Она не могла найти бесплатного специалиста, ей и ее детям некуда было идти. Все дело в страховке Национальной службы здравоохранения, которую имеет женщина. В стране начали массово закрываться бесплатные клиники, а частные отказываются принимать пациентов с такой страховкой.

Поначалу женщина не сильно паниковала, потому что с ее зубами все было в порядке. Однако за последние три года у нее появилось много проблем.

У жительницы Великобритании расшатались зубы, она начала испытывать сильные боли. По словам женщины, она не могла есть и улыбаться, ей приходилось постоянно пить обезболивающее.

"Мои десны отступили, а зубы расшатались из-за потери костной массы",- пожаловалась Уоттс.

Несколько раз она пыталась обратиться за помощью, однако ей отказывали в бесплатном обслуживании. Врачи говорили, что займутся ее зубами, только когда появится действительно "серьезная" причина.

Читайте такжеБывший работник подал на Tesla в суд и стал мультимиллионеромУ женщины не опухало лицо, из-за этого стоматологи решили, что она не нуждается в помощи. Никто не хотел бесплатно принимать страдающую от зубной боли британку. Она безуспешно искала клинику и посетила многих стоматологов.

В результате женщина взяла дело в свои руки. Она вырвала себе 11 зубов, потому что уже отчаялась найти бесплатного стоматолога.

Жительница Великобритании хранит вырванные зубы. По словам женщины, сейчас ее стоматология снова открылась, но там принимают только тех клиентов, кто может оплатить услуги дантистов без страховки.

Ранее УНИАН уже сообщал, что у россиянина в горле выросли волосы, из-за чего ему приходилось "бриться изнутри".

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко