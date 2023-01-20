Глава польского МИД отметил, что вооружение Украины - не рядовое решение.

Затягивание Германией поставок танков Украине обходится очень дорого. Украинцы платят кровью за нерешительность Берлина.

"Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена колебаний по доставке Leopard. Нам нужны действия сейчас", – написал министр иностранных дел Польши Збигнева Рау в Twitter.

Он указал, что вооружение Украины во время войны с Российской Федерацией – это не какое-то рядовое решение.

Видео дня

Поставки танков для Украины - что известно

Украина просила западных партеров передать танки для Вооруженных сил, но процесс длительное время тормозился из-за молчания Берлина.

19 января в Бундестаге не поддержали проголосование за поставку танков Leopard в Украину, поэтому вопрос передали в Комитет по иностранным делам.

По словам главы минобороны Германии Бориса Писториуса, что поставка Украине Leopard 2 не должна быть привязана к передаче США танков M1 Abrams.

В свою очередь зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх объяснила, почему США не передают Украине танки M1 Abrams. По ее словам, на сегодня предоставление этого вооружения "не имеет смысла".

В то же время Польша планирует передать танки, даже если не будет разрешения от Германии, но спикер Бундестага заявил, что они не возражают против поставок.

Вас также могут заинтересовать новости: