Бывшего президента Франции обвиняют в чрезмерных тратах во время попыток переизбраться.

Экс-президента Франции Николя Саркози снова судят, но на этот раз за незаконное финансирование массовых и зрелищных политических митингов во время выборов в 2012 году, когда он пытался вновь занять высший государственный пост. Он был президентом только один срок с 2007 по 2012 год.

Как пишет The Guardian, сегодня Саркози не явился на открытие судебного процесса в Париже. Но он предстанет перед судом в следующем месяце. В марте он стал первым президентом Франции после Второй мировой войны, которого приговорили к сроку в тюрьме. Тогда его признали виновным в коррупции и торговле влиянием.

Читайте такжеThe Guardian: Президенты теперь не безнаказанны, хотя бы во ФранцииНовое дело называют "Bygmalion", потому что так называлась компания, которая устраивала для Саркози тщательно продуманные и мастерски снятые стадионные концерты перед тысячами поклонников, когда он боролся за президентское кресло против социалиста Франсуа Олланда. Саркози считали одним из лучших ораторов среди французских правых. Он произносил яркие речи среди специально построенных декорациях на гигантских площадках перед очень большой аудиторией. При этом, Саркози выступал под музыку, которую написали специально для него. А известные французские режиссеры снимали все это зрелище для показа на телевидении.

Теперь Саркози обвиняют в организации схемы, которая позволила ему превысить законные ограничения для финансирования предвыборных кампаний. Во Франции разрешено тратить на это до 22,5 миллионов евро. Согласно обвинениям, бюджет кампании Саркози был вдвое больше.

Экс-президент Франции отрицает свою вину. Его окружение уверяет, что Саркози якобы ничего не знал об организационных подробностях и выплатах. Ведь он был слишком занят президентскими полномочиями. Однако, экс-президента Франции и еще 13 человек обвиняют в организации или получении выгоды от фальшивой схемы образования счетов, чтобы скрыть миллионы евро чрезмерных расходов на предвыборную кампанию. Саркози хотел одолеть Олланда, который обещал разобраться с финансовым сектором.

Читайте такжеForbes: Саркози отправили в тюрьму, но это только началоПрокуроры говорят, что бухгалтеры предупреждали Саркози, что он превышает ограничения, установленные законом. Но вместо этого он провел еще больше шоу. В конце концов, предвыборная кампания обошлась ему в примерно 43 миллиона евро. Впрочем, в отличие от других подсудимых по этому делу, его не обвиняют в мошенничестве, а лишь в незаконном финансировании кампании. Если суд признает его виновным, Саркози добавят еще год в тюрьме и обяжут выплатить 3,7 тысяч евро штрафа.

Но это не единственная проблема экс-президента Франции с законом. Против него еще продолжается громкое расследование по обвинениям в получении 50 миллионов евро от бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи. Эти деньги позволили Саркози победить на выборах во Франции в 2007 году. В январе прокуроры также открыли производство против него по обвинениям в торговле влиянием в России.

Дело Саркози: что известно

Николя Саркози были предъявлены обвинения в рамках дела о финансировании президентской кампании из Ливии. Расследование началось после того, как в 2012 году политик проиграл президентские выборы Франсуа Олланду, сложил с себя полномочия и лишился судебного иммунитета.

Также бывшего президента Франции обвиняют в попытке подкупить судью. Саркози обещал хорошую должность - в обмен на информацию о расследовании дела о финансировании его предвыборной кампании. Николя Саркози свою вину отрицает.

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Перевод: Лесь Дымань