Последний раз о новом пакете помощи для Украины США сообщали 7 июня.

Во вторник, 25 июня 2024 года, Соединенные Штаты Америки могут объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщает корреспондент "Голоса Америки" Карла Бебб со ссылкой на американского чиновника.

"Ожидается, что США объявят о предоставлении дополнительной военной помощи Украине стоимостью 150 миллионов долларов уже завтра, сказал мне американский чиновник", – написала журналистка в сети Х.

Отметим, что последний раз о новом пакете помощи для Украины США сообщали 7 июня. Его стоимость составляла 225 миллионов долларов. В тот пакет вошли, в частности, боеприпасы для HIMARS.

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Силы обороны Украины получат первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы до конца июня. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова. Отмечается, что эти боеприпасы будут модифицированы компаниями еще до того, как Киев получит их.

Ранее в СМИ писали, что американская корпорация AM General тайно поставила в Украину свою новую разработку. Речь идет о 105-мм САУ 2-CT Hawkeye, которая сейчас только находится на тестах в армии США.

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