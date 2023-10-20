В венгерском правительстве дерзко ответили на критику со стороны западных чиновников.

Премьер Венгрии Виктор Орбан на этой неделе встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине. Встреча вызвала волну возмущения у чиновников в западных столицах, пишет The Guardian.

В частности, президент Чехии Петр Павел на этом фоне призвал европейских лидеров не подыгрывать Путину. "Путин не встречается с европейскими лидерами с целью достижения мира в Украине, это было продемонстрировано неоднократно. Мира можно достичь без каких-либо переговоров с его стороны, просто прекратив нападение и выведя свои войска с территории Украины. Он проводит эти встречи лишь с целью разорвать единство европейских стран и всего демократического мира. Мы не должны поддаваться его тактике", – подчеркнул он.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в комментарии агентству Reuters, что фото премьер-министра Венгрии, который жмет руку Путину, "очень, очень неприятны", и в этом отсутствует логика.

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Посол США в Будапеште Дэвид Прессман обвинил Орбана в поддержке военных преступников. "Лидер Венгрии решил быть на стороне человека, чьи силы ответственны за преступления против человечности в Украине. ... Пока Россия наносит удары по мирным украинцам, Венгрия умоляет о деловых сделках", - заявил он.

Посол Германии в Венгрии Юлия Гросс была возмущена тем, что эти переговоры не были направлены на прекращение войны, которую Россия ведет против Украины.

"Итак, Путин должен прекратить свою захватническую войну против Украины, прекратить бомбардировки мирных жителей, обстрелы школ и больниц, похищения детей? Это подразумевалось и обсуждалось, наверное?", - написала она в X (Twitter).

Реакция Венгрии на критику

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в ответ на критику в адрес Будапешта отметил, что позиция страны в отношении войны "была понятной с самого начала".

"Я вижу кое-что веселое в том, как эти политики собираются критиковать венгерское правительство и нашу открыто провозглашенную заинтересованность в поддержании дипломатических отношений с Россией, тогда как их моральное превосходство является в лучшем случае фасадом", - добавил он.

Встреча Орбана с Путиным - это надо знать

На этой неделе венгерский премьер Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин встретились в Пекине на полях форума "Один пояс - один путь". Орбан стал первым лидером ЕС, который встретился с президентом РФ после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест в связи с причастностью к похищению детей из Украины.

Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу вопросов безопасности и осудили действия премьер-министра Орбана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко прокомментировал встреча, отметив: "Надеюсь, он (Орбан - УНИАН) по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным".

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