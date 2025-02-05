Аналогичное решение он принял во время своего первого срока.

Американский президент Дональд Трамп приказал вывести Соединенные Штаты Америки из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека.

Как передает Reuters, во время предыдущего президентского срока он объяснял такое решение хронической предвзятостью Совета в отношении Израиля и отсутствием реформ. В конце этого года рабочая группа Совета должна была пересмотреть состояние соблюдения прав человека в США.

Кроме того, президент продлил остановку финансирования Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (БАПОР). Штаты были крупнейшим донором агентства - оно получало от них около 300-400 миллионов долларов в год. Отмечается, что это решение совпало с визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.

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Другие решения Трампа

Напомним, ранее новый американский президент принял решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Он обвинил ее в неправильном поведении во время пандемии COVID-19.

Также Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Впоследствии стало известно, что введение тарифов для Канады и Мексики отсрочат, поскольку они согласились усилить защиту границ.

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