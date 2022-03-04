Сообщается, что большая колонна вооружения шла в нескольких километрах от Пскова.

4 марта в нескольких километрах от Пскова замечена большая колонна российской военной техники. Правда, уже без опознавательных знаков.

Об этом сообщает Telegram-канал "Останній Блокпост".

Отметим, также стало известно, что оккупанты оставили колонну военной техники вблизи Макарова. Видео с места событий опубликовали украинские военные. На кадрах видно по меньшей мере пять единиц тяжелой техники. Большинство из них оккупанты оставили посреди трассы. Одну машину замаскировали в кювете.

Напомним, 24 февраля стало известно, что 18 самолетов Ил-76 вылетели из Пскова в сторону Киева. По сведениям источников Bellingcat, самолеты прибудут в столицу примерно через час.

Вас также могут заинтересовать новости: