Как сообщают СМИ, он работал в полиции Капитолия с 2005 года.

По информации журналистов, офицер полиции Капитолия Ховард Либенгуд скончался через три дня после штурма здания.

Руководство выразило соболезнования его родным и коллегам, но не назвало причины смерти правоохранителя. Как сообщает Associated Press, 51-летний американец совершил самоубийство.Читайте такжеШварценеггер осудил захват Капитолия и назвал Трампа "худшим президентом" в истории США (видео)

"Два человека заявили, что смерть офицера была очевидным самоубийством. Он сын бывшего сержанта Сената. Неясно, была ли его смерть связана с событиями среды. Официальные лица не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично и говорили на условиях анонимности", — пишет Chicago Tribune.

Как сообщают СМИ, Либенгуд работал в полиции Капитолия с 2005 года. Неизвестно, связан ли суицид американца со штурмом здания сторонниками Трампа.

Штурм Капитолия: что известно

6 января во время выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает поражения на выборах президента США. После этого сотни его сторонников ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестовавших. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

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Автор: Ольга Робейко