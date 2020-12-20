Принятый закон открывает доступ к банкам спермы для лесбийских пар.

Парламент Швейцарии легализовал в стране однополые браки.

Читайте такжеВ Польше хотят запретить марши ЛГБТОб этом сообщает La Tribune de Geneve.

«Это историческая победа прав ЛГБТК+ сообщества», - заявили в правозащитной организации Amnesty Switzerland.

В Национальном совете (нижней палате парламента) за новый закон проголосовали 136 депутатов, 48 высказались против, 9 воздержались. В Совете кантонов (верхней палате парламента) документ поддержали 24 депутата, 11 высказались против, 7 воздержались.

Категорически против нового закона выступила ультраконсервативная христианская партия "Федерально-демократический союз Швейцарии".

Легализация однополых браков в Швейцарии: другие подробности

Швейцария стала 30-й страной в мире, легализовавшей однополые браки. Первыми это сделали Нидерланды в 2001 году.

Известно, что с 2007 года в Швейцарии однополые пары могли оформлять отношения в качестве так называемого партнерства, однако таким парам не разрешалось усыновлять детей.

С вступлением в силу нового закона однополый брак приравнивается к обычному.

Закон открывает доступ к банкам спермы для лесбийских пар.

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Автор: Катерина Шварц