Парламент Швейцарии легализовал в стране однополые браки.
Читайте такжеВ Польше хотят запретить марши ЛГБТОб этом сообщает La Tribune de Geneve.
«Это историческая победа прав ЛГБТК+ сообщества», - заявили в правозащитной организации Amnesty Switzerland.
В Национальном совете (нижней палате парламента) за новый закон проголосовали 136 депутатов, 48 высказались против, 9 воздержались. В Совете кантонов (верхней палате парламента) документ поддержали 24 депутата, 11 высказались против, 7 воздержались.
Категорически против нового закона выступила ультраконсервативная христианская партия "Федерально-демократический союз Швейцарии".
Легализация однополых браков в Швейцарии: другие подробности
- Швейцария стала 30-й страной в мире, легализовавшей однополые браки. Первыми это сделали Нидерланды в 2001 году.
- Известно, что с 2007 года в Швейцарии однополые пары могли оформлять отношения в качестве так называемого партнерства, однако таким парам не разрешалось усыновлять детей.
- С вступлением в силу нового закона однополый брак приравнивается к обычному.
- Закон открывает доступ к банкам спермы для лесбийских пар.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram