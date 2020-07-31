Однопартийцы не поддержали идею Трампа отложить выборы в США

Выборы запланированы на 3 ноября 2020 года, но пандемия может внести свои коррективы.

Ключевые представители республиканцев не одобрили идею президента США Дональда Трампа касательно переноса президентских выборов, которые должны пройти 3 ноября 2020 года.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Как отмечается, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл напомнил, что раньше выборы проходили в США несмотря на войны и Большую депрессию. Он добавил, что выборы уже запланированы на 3 ноября и должны пройти в этот день.

Читайте такжеВ Беларуси вечером прошли самые масштабные протесты за последнее время (фоторепортаж, видео)

Кроме того, лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти сказал, что в американской истории не было случаев, когда выборы не проводили, и эту тенденцию нужно продолжать.

Также с идеей Трампа не согласились сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Марко Рубио и Тед Круз.

Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в США, которые должны состояться 3 ноября 2020 года. Предложение Трамп объяснил пандемией коронавируса, заявив, что американцы должны голосовать «безопасно и по правилам».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram