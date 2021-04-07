Западных экспертов удивляет, что Россия проводит угрожающее стягивание войск к украинской границе так открыто и нагло.

Россия стягивает необычное количество войск на границу с Украиной. И это первое испытание для администрации Джо Байдена, которая пытается восстановить отношения с союзниками по НАТО. К тому же команда нового президента США хочет показать, что ее подход к отношениям с Россией будет не таким, как во времена Дональда Трампа.

Об этом пишет Foreign Policy, напоминая, что стягивание российских войск на границе и сотни нарушений со стороны российских сил на оккупированной части Донбасса подняло тревогу в НАТО. Состоялся целый шквал телефонных переговоров между администрацией Байдена и украинскими и российскими чиновниками.

"Они исследуют, пытаются проверить, что мы сделаем, что НАТО сделает и что сделает Украина. Это нервная администрация или она будет действовать решительно? Они делают все это, чтобы проверить позицию новой администрации", - сказал бывший помощник министра обороны США Джим Таунсенд.

Читайте такжеSüddeutsche Появление "миротворцев" России в Украине будет лишь переходным этапомИздание напоминает о телефонном разговоре между Джо Байденом и Владимиром Зеленским. И это первый звонок со времен пресловутого разговора президентов США и Украины за 2019 год, который оказался в эпицентре процесса импичмента Трампа. Также послы 30 стран НАТО собрались для обсуждения ситуации на украинской границе и масштабных военных учений, которые устроила Россия.

В социальных сетях пользователи распространяют видео, которые трудно проверить или идентифицировать. Однако, на них поезда и конвои военной техники едут к границе Украины и в Крым, который Москва оккупировала в 2014 году. Наблюдатели и эксперты до сих пор пытаются понять российское стягивание войск, которое не похоже на обычные масштабы учений.

"Владимир Путин обычно не действует настолько очевидно, когда делает большие шаги. Почему он сейчас позволяет нам все видеть?"- сказал Таунсенд.

Бывшие чиновники США рассматривают действия Москвы как четкую попытку опробовать администрацию Байдена, которая до сих пор не определила новую стратегию в отношении России после других ее агрессивных поступков. В частности, речь идет о том, что делать с массивной кибератакой против правительственных ведомств США, в которой Вашингтон обвиняет Кремль.

"Это могут быть маневры войск, чтобы проверить, как мы отреагируем или же это может быть что-то действительно военное. Нужно публично объявить, какой будет политика. Новое вторжение России не приемлемо", - сказал Foreign Policy бывший чиновник администрации Трампа.

Читайте такжеWP: США хотят, чтобы Россия понимала цену эскалации в УкраинеОккупация Крыма в 2014 году тоже началась как массовые военные учения у западной российской границы с Украиной. Позже солдаты без опознавательных знаков захватили полуостров в Черном море. Эксперты, которые давно следят за войной в Украине, сомневаются, что Россия планирует возобновление наступления. Но они не исключают, что это возможно.

"Проблема с Владимиром Путиным в том, что когда мы хотим предугадать его последующие действия, мы стараемся думать об этом как о чем-то рациональном. У него может быть совершенно другое представление о мире, несмотря на то, что он получает чрезвычайно искаженную информацию", - пояснил исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр описал этот альтернативный мир Путина в комментарии для BBC. По его словам, в глазах российских военных именно Запад ведет гибридную войну против России на всех фронтах: в Беларуси, в Украине, через Алексея Навального.

Издание напоминает, что президент Зеленский в последнее время сделал несколько шагов против российских марионеток в Украине. Некоторые обозреватели считают, что это может быть фактором в расчетах Москвы. В феврале украинский олигарх и близкий союзник Путина Виктор Медведчук попал под санкции Киев. Три подконтрольных ему телеканала были закрыты.

"Речь идет не о самом Медведчуке. Одна из причин, почему Кремль продолжает время от времени обострять такие долговременные конфликты, заключается в том, что когда другие рычаги воздействия: олигархи или коррумпированные политики в соседних странах, - не дают желаемых результатов, Россия всегда имеет возможность усилить огонь конфликта и добиться влияния таким образом", - пояснил Майкл Карпентер, который был заместителем министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии во времена Барака Обамы.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Война с Украиной никому в России не выгоднаИсточники сообщили Foreign Policy, что в пятницу украинская армия приводила свои силы в высокую боевую готовность. Большинство оценок на местах свидетельствуют, что Москва занимает стратегические позиции. Однако, в них ничего не сказано о подготовке врага к внезапному захвату территорий. Украина тоже может отправить на передовую тяжелое вооружение, чтобы сдержать российское наступление. В частности, в ход могут пойти американские противотанковые ракеты Javelin.

"Проблема россиян в том, что для них все красная встреча. Они раздувают абсолютно все. И когда их позиции начинают рушиться, они отступают. Украинцы понимают это лучше, чем кто-либо", - сказал неназванный бывший чиновник США в сфере обороны.

Даже после усиления напряжения в последние дни, Киев остается осторожным относительно любой эскалации конфликта. Он пытается не попасть в ловушку Москвы, дав ей оправдание для укрепления своих завоеваний на востоке Украины. Президент Зеленский полагается на Запад.

"Украинцам лучше сохранять патовую ситуацию, чем идти на эскалацию и быть разбитыми. Лучшая ставка для них на Донбассе - это продолжать международное давление и ждать, когда Путина не станет. Уничтожение нескольких танков ракетами Javelin не очень поможет", - сказал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона.

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань