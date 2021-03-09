По словам секретаря СНБО, их владелец неизвестно откуда нашел средства на их приобретение, и никаких притеснений свободы слова в этом нет.

Три пророссийские каналы в Украине закрыли, потому что их владелец неизвестно откуда нашел средства на их приобретение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на всеукраинском форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм» в Киеве заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Что касается закрытия каналов, то хочу отметить, что мы их закрывали не из-за свободы слова, а потому, что господин, который является владельцем этих каналов, всю жизнь проработал на таможне и случилось так, что он смог приобрести себе три канала, пользование которыми стоит цифры со многими нулями", - сказал он.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что эти телеканалы имели в своем контенте очень мало рекламы.

"Мы делали анализ "медведчуковских" каналов, заполняемость рекламных блоков там 1,6%, на обычных - 85-90%", - сказал он.

Данилов на это сказал: "Там речь идет совсем о других вещах. Их не интересует рекламный бюджет, они занимались сугубо пропагандой".

Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением СНБО, со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

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Автор: Дмитрий Хилюк