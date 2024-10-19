Сам кадыровец рассказывал, что он из Грозного и был мобилизован за три месяца до попадания в плен, но фото в его соцсетях свидетельствуют, что в армию он попал минимум в июле 2023 года.

Во время обмена пленными 18 октября, Украина отдала РФ бойца из спецподразделения "Ахмат" Акрамана Масхабова.

Как пишет "Агентство", оккупант стал известным в сети после видео, снятого украинским проектом "Хочу жить". На нем Масхабов был в худи, предположительно, бренда Stefano Ricci. Его стоимость составляет более $2 тыс. Не исключено, что это был не оригинал.

По данным "Агентства", Масхабов, вероятно, торговал удостоверениями мастеров и кандидатов в мастера спорта. Он попал в армию как минимум в июле 2023 года, на что указывали его фотографии в форме и с оружием в соцсетях.

Видео дня

Сам кадыровец рассказывал, что он из Грозного и был мобилизован за три месяца до попадания в плен. По словам оккупанта, его блиндаж сгорел в первый день боев, после чего он в группе из 28 человек сутки бродил по лесу и прятался на мельнице, где и был вместе захвачен в плен.

Отметим, что ранее командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что отказывается от кадыровцев, попавших в плен на Курщине.

Обмен пленными

18 октября 2024 года состоялся новый обмен пленными с РФ. Об этом ночью 19 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Домой вернулись 95 военнослужащих. Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессора и были "осуждены": 28 к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора.

Среди освобожденных защитников были 34 военнослужащих "Азова".

Также домой вернулся Никита Шаульский, который оборонял Мариуполь в составе ротно-тактической группы с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Его 12-летний брат Максим и бабушка Валентина стали жертвами российских оккупантов – они погибли в результате удара по Кривому Рогу.

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