В частности это связано с борьбой в отношении расового неравенства.

В Нью-Йорке разрешили переходить улицу вне пешеходного перехода или даже на красный сигнал светофора. Об этом сообщает Associated Press.

Закон был принят городским советом в прошлом месяце, а вступил в силу на выходных после того, как мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отказался принять меры - подписать или наложить вето - через 30 дней, как закон был принят.

В частности член городского совета Мерседес Нарсис, которая стала автором законопроекта, отметила, что новый закон остановил расовое неравенство в правоприменении. По ее словам, более 90% штрафов за переход на пешеходном переходе за прошлый год, были выписаны темнокожим и латиноамериканским гражданам.

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"Давайте будем реалистами, каждый житель Нью-Йорка переходит дорогу на пешеходном переходе. Люди просто пытаются добраться туда, куда им нужно. Законы, которые наказывают за обычное поведение для повседневного передвижения, не должны существовать, особенно когда они несправедливо влияют на цветные общины", - отметила она в своем заявлении.

В AP объяснили, что новый закон позволяет пешеходам переходить проезжую часть в любом месте, в том числе за пределами пешеходного перехода. Также жители города могут переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора, поэтому теперь это не является нарушением административного кодекса Нью-Йорка.

В то же время в законе есть предупреждение о том, что пешеходы, которые переходят дорогу вне пешеходного перехода, не имеют права на первоочередной проезд, поэтому они должны уступать другим транспортным средствам.

В свою очередь пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Лиз Гарсия отказалась предоставлять комментарии относительно такого решения. Однако она подчеркнула, что переход на красный свет является очень рискованным поведением. По ее словам, люди до сих пор могут нести ответственность за несчастные случаи на пешеходных переходах.

"Все участники дорожного движения чувствуют себя безопаснее, когда все соблюдают правила дорожного движения. Мы продолжаем поощрять пешеходов пользоваться существующими механизмами безопасности - такими как дневное освещение, пешеходные островки и увеличение интервалов между пешеходными переходами - и переходить на пешеходном переходе на сигнал светофора", - подчеркнула она.

Другие новости мира

Как писал УНИАН, Россия требует от Google заоблачную сумму денег, которая превышает годовой ВВП мира. Это связано с тем, что компания отказалась платить штрафы, которые накапливаются из-за блокировки пророссийских каналов на YouTube.

Также сообщалось, что США грозит новая эпидемия. В частности житель штата Айова умер после того, как заразился вирусной болезнью, что приводит к кровотечению из глаз. Также эта болезнь напоминает лихорадку Эбола.

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