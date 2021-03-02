Глава католической церкви Франциск предсказал новый всемирный потоп из-за изменений климата.
Слова Франциска передает Daily Mail.
По словам Папы Римского, если лидеры разных стран не отреагируют, в частности, на таяние ледников и изменение температур - мир ждет катастрофа.
«(Всемирный потоп – ред.) случится, если мы продолжим идти тем же путем», - считает Франциск.
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Он напомнил, что в Библии Ной пережил потоп благодаря тому, что был добродетельным. В связи с этим понтифик предположил, что для борьбы с климатическими изменениями властям нужно в первую очередь разобраться с коррупцией и несправедливостью.
В то же время Франциск допустил, что сам по себе потоп может быть и мифом, однако он служит хорошим примером того, как Бог может обрушить свой гнев ради борьбы с грехами людей.
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