Понтифик предположил, что для борьбы с климатическими изменениями властям нужно в первую очередь разобраться с коррупцией и несправедливостью.

Глава католической церкви Франциск предсказал новый всемирный потоп из-за изменений климата.

Слова Франциска передает Daily Mail.

По словам Папы Римского, если лидеры разных стран не отреагируют, в частности, на таяние ледников и изменение температур - мир ждет катастрофа.

«(Всемирный потоп – ред.) случится, если мы продолжим идти тем же путем», - считает Франциск.

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Он напомнил, что в Библии Ной пережил потоп благодаря тому, что был добродетельным. В связи с этим понтифик предположил, что для борьбы с климатическими изменениями властям нужно в первую очередь разобраться с коррупцией и несправедливостью.

В то же время Франциск допустил, что сам по себе потоп может быть и мифом, однако он служит хорошим примером того, как Бог может обрушить свой гнев ради борьбы с грехами людей.

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Автор: Денис Прядко