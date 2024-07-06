Новый глава МИД Британии неоднократно в прошлом критиковал Трампа, называя его "социопатом, симпатизирующим неонацистам".

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, который официально занял пост премьер-министра Великобритании в пятницу, 5 июля, объявил состав своего кабинета министров.

Так, должность канцлера казначейства Британии заняла Рэйчел Ривз, которая является первой женщиной в истории на этой должности. Вице-премьером назначен заместитель нового премьера из Лейбористской партии Анджел Рейнер. Новым главой министерства внутренних дел Великобритании стала Иветт Купер, министерство иностранных дел возглавит Дэвид Лэмми, министерство обороны - Джон Хили.

При этом и Лэмми, и Хили ранее заявляли о важности поддержки Украины в войне с Россией. Оба посещали Киев, еще будучи членами теневого кабинета Стармера. Как пишет The Hill, Лэмми в частности заявлял, что будет работать над тем, чтобы противостоять критике Трампа и других законодателей-республиканцев по НАТО и поддержке Украины, отметив, что часть работы министра иностранных дел заключается в том, чтобы "также пытаться убедить и использовать свое влияние".

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Кроме того, новый глава МИД Британии неоднократно в прошлом критиковал Трампа, называя его "социопатом, который симпатизирует неонацистам".

Лэмми называют откровенным и выдающимся защитником социальной справедливости и проблем меньшинств. Он критиковал Трампа за то, что он клевещет на Лондон ради политической выгоды, и что "Трамп едва скрывает свои расистские нападки на Соединенное Королевство".

В Британии новый премьер

Лидер лейбористов Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после победы на парламентских выборах. Стармер заявил, что "изменения начнутся сейчас" после того, как его партия победила на выборах и закончила 14-летнее правление консерваторов на всеобщих выборах в Соединенном Королевстве, которые состоялись за день до этого.

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел со Стармером телефонный разговор и поблагодарил британского премьера за заверения, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной.

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