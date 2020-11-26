Во время неудачного госпереворота, произошедшего четыре года назад, погибло три сотни человек, травмировано - более двух тысяч человек.

В Турции к пожизненному заключению приговорили полтысячи человек по делу о неудавшемся государственном перевороте четыре года назад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, осужденные – бывшие пилоты с военной базы под Анкарой, которые на одну ночь взяли в заложники свое командование. Мятежников задержали еще тогда, а все это время над ними продолжался суд.

Считается, что попытку государственного переворота совершили военные, которые восстали против власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Непосредственным организатором переворота турецкие власти считают бывшего соратника Эрдогана – исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Во время тех событий погибло три сотни человек, травмировано - более двух тысяч человек.

Попытка государственного переворота в Турции: что было потом

После неудачной попытки государственного переворота Турция объявила чрезвычайное положение.

Власть Турции аннулировала паспорта почти 11 тысяч человек еще тысячи журналистов, преподавателей и военных были арестованы или приговорены к тюремному заключению якобы в связи с попыткой государственного переворота в стране.

Власти Турции закрыли несколько тысяч школ и благотворительных организаций по подозрению в причастности к организаторам переворота.

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Автор: УНИАН