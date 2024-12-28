Анналена Бербок указала на повреждение подводных кабелей в Балтийском море.

Санкции против Российской Федерации должны усиливаться. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание отмечает, что это заявление дипломата прозвучало в контексте недавних инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском море. Глава МИД ФРГ не верит в случайности и напоминает о российском "теневом флоте".

"Почти каждый месяц корабли повреждают важные подводные кабели в Балтийском море. Команды кораблей опускают якоря в воду, без видимых причин протягивают их километры по морскому дну, а затем теряют их, когда вытаскивают наверх", - отметила Бербок.

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По ее мнению, эти инциденты являются "срочным звонком для всех нас":

"Часто устаревший российский теневой флот, к которому принадлежит корабль, который сейчас задержан Финляндией, является главной угрозой для нашей окружающей среды и нашей безопасности. "Россия использует его для финансирования своей агрессивной войны в Украине, что нарушает международное право".

Повреждение кабелей в Балтийском море

Как сообщал УНИАН, 25 декабря между Эстонией и Финляндией вышла из строя важная линия электропередачи. Начальник диспетчерской службы компании Fingrid, которая управляет финскими электросетями, Арто Пахкин не исключил "возможность вандализма".

В октябре 2023 года подвергся атаке газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Тогда премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что утечку газа вызвало "внешнее воздействие".

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