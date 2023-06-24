По информации росСМИ, в аэропорту Санкт-Петербурга опечатали самолет и вертолет, которыми пользовался главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
Об этом сообщает "Фонтанка", ссылаясь на информацию корреспондента. Тот утверждает, что эти транспортные средства опечатали 24 июня. В настоящий момент пользоваться этим самолетом и вертолетом невозможно.
Отмечается, что этот самолет и вертолет принадлежат одной из авиакомпаний Санкт-Петербурга и находятся в долгосрочной аренде у компании, входящей в экосистему бизнес-империи главаря "вагнеровцев".
Мятеж Пригожина и "вагнеровцев"
После обвинений главаря "Вагнера" Евгения Пригожина в адрес Минобороны РФ в том, что российские кадровые военные обстреляли позиции "вагнеровцев", на территории Российской Федерации начался настоящий мятеж.
Пригожин со своими наемниками дошел до Ростова и потребовал встречи с Шойгу и Герасимовым. Также он заявил, что он и его "вагнеровцы" контролируют все военные объекты в Ростове-на-Дону.
После этого главный "вагнеровец" заявил, что устроит поход на Москву. Сейчас это происходит. Российская столица готовится к обороне, как пишут росСМИ.
Кроме того, на организованный Пригожиным мятеж уже отреагировал Путин и записал обращение, в котором обвинил главаря ЧВК "Вагнера" в предательстве. Также президент РФ пригрозил придушить участников мятежа.