Этими самолетом и вертолетом лично пользовался главарь "вагнеровцев".

По информации росСМИ, в аэропорту Санкт-Петербурга опечатали самолет и вертолет, которыми пользовался главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Об этом сообщает "Фонтанка", ссылаясь на информацию корреспондента. Тот утверждает, что эти транспортные средства опечатали 24 июня. В настоящий момент пользоваться этим самолетом и вертолетом невозможно.

Отмечается, что этот самолет и вертолет принадлежат одной из авиакомпаний Санкт-Петербурга и находятся в долгосрочной аренде у компании, входящей в экосистему бизнес-империи главаря "вагнеровцев".

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Мятеж Пригожина и "вагнеровцев"

После обвинений главаря "Вагнера" Евгения Пригожина в адрес Минобороны РФ в том, что российские кадровые военные обстреляли позиции "вагнеровцев", на территории Российской Федерации начался настоящий мятеж.

Пригожин со своими наемниками дошел до Ростова и потребовал встречи с Шойгу и Герасимовым. Также он заявил, что он и его "вагнеровцы" контролируют все военные объекты в Ростове-на-Дону.

После этого главный "вагнеровец" заявил, что устроит поход на Москву. Сейчас это происходит. Российская столица готовится к обороне, как пишут росСМИ.

Кроме того, на организованный Пригожиным мятеж уже отреагировал Путин и записал обращение, в котором обвинил главаря ЧВК "Вагнера" в предательстве. Также президент РФ пригрозил придушить участников мятежа.

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