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В Российской Федерации зафиксированы ряд вылетов спецбортов из Москвы и перемещение самолетов российского газового монополиста - "Газпрома".

В РФ также залетел иностранный вертолет и пропал, свидетельствуют данные Flightradar24.

По его сведениям, сначала несколько российских спецбортов экстренно отправились в сторону Мурманска. Позже появилась информация, что со столицы РФ улетели еще пять бортов.

Российские спецборты направлялись в Мурманск, узнали журналисты / фото flightradar24.com

Самолеты "Газпрома" также активно перемещались, в частности, некоторые из бортов направлялись в Уфу, выяснили журналисты.

Некоторые самолеты "Газпрома" летели в Уфу, узнали журналисты / фото flightradar24.com

Журналисты также узнали, что из "серой зоны" вылетел вертолет, предназначенный для оказания экстренной скорой помощи.

Зафиксирован вылет вертолета из "серой зоны" / фото flightradar24.com

Кроме того, вертолет скорой помощи Норвегии через Финляндию пересек российскую границу и пропал. Возможно, борт летел в Мурманск.

Норвежский вертолет прилетел в РФ и пропал / фото flightradar24.com