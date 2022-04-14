Специальные борти из столицы России летели в сторону Мурманска, выяснили журналисты.

В Российской Федерации зафиксированы ряд вылетов спецбортов из Москвы и перемещение самолетов российского газового монополиста - "Газпрома".

В РФ также залетел иностранный вертолет и пропал, свидетельствуют данные Flightradar24.

По его сведениям, сначала несколько российских спецбортов экстренно отправились в сторону Мурманска. Позже появилась информация, что со столицы РФ улетели еще пять бортов.

Самолеты "Газпрома" также активно перемещались, в частности, некоторые из бортов направлялись в Уфу, выяснили журналисты.

Журналисты также узнали, что из "серой зоны" вылетел вертолет, предназначенный для оказания экстренной скорой помощи.

Кроме того, вертолет скорой помощи Норвегии через Финляндию пересек российскую границу и пропал. Возможно, борт летел в Мурманск.