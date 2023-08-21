Организатора незаконных экскурсий нашли и допрашивали.

В Москве в воскресенье, 20 августа, экскурсия по коллекторам закончилась трагедией - когда диггеры (исследователи городских подземных тоннелей, коммуникаций) находились под землей, начался сильный дождь, и уровень воды резко поднялся.

В экскурсионной группе могло находиться до 20 человек, известно о гибели четырех из них, пишет 21 числа ТАСС в Telegram, ссылаясь на сведения, полученные от экстренных служб. По данным агентства, экскурсию проводили нелегально.

Потом канал Baza сообщил, что было найдено тело пятого погибшего диггера.

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"Из Москвы-реки достали тело погибшей женщины. Она оказалась пятой погибшей во время экскурсии по коллекторам под Москвой", - отмечается в сообщении.

По сведениям правоохранителей, группу по московских подземных тоннелях водил гид, который занимался диггерством приблизительно три года. Его сейчас считают пропавшим без вести. До того, как с группой пропала связь, гид пытался поговорить с коллегами, которые остались на поверхности - хотел уточнить, можно ли выйти из коллектора возле Трубной площади.

В сети уже появилась информация, что без вести пропали сотрудник группы компаний "Ланит" (предоставляет комплекс IT-услуг) Дмитрий Маркушкин, его дочь, которой 15-лет, и 17-летний племянник.

Организатора экскурсий уже нашли, его допрашивали.

Интересные новости Москвы - сегодня это стоит знать

В конце июля в одном из московских торговых центров произошла трагедия - люди обваривались в кипятке, СМИ узнали о жертвах.

Сообщалось, что 22 июля в ТЦ "Времена года" (находится на Кутузовском проспекте) прорвало трубу с горячей водой. Потом появилась информация, что погибли четыре человека. Журналисты узнали, что трагедия могла произойти из-за гидроудара (скачок давления).

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