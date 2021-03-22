Жителю Таиланда прислали стол в виде огромного смартфона от Apple.

Читайте такжеАвстралиец защитился от стрелы мобильным телефоном (фото, видео)Житель Таиланда заказал в интернет-магазине iPhone 7, однако вместо телефона получил письменный стол в виде огромного смартфона.

Как оказалось, мужчина не понял по фотографии, что именно и какого размера покупает, а также не перепроверил заказ перед покупкой, пишет Meduza со ссылкой на Oriental Daily.

И хотя стоимость доставки, которая была непомерно высокой для небольшой коробки с айфоном, смутила заказчика, от покупки он не отказался.

Когда посылку доставили, выяснилось, что вместо iPhone 7 таиландец оформил заказ на огромную реплику айфона в виде стола. У предмета мебели цвета Rose Gold есть экран, кнопка «Домой», динамик, камера и сенсоры.

Примерно такие же столы, к примеру, продает одна из южнокорейских фирм. Вместо слота для SIM-карты у них есть выдвижной ящик, где можно хранить в том числе и технику Apple.

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Автор: Катерина Комолова