Боеприпасы будут взяты из запасов армии США, одобрения этого соглашения от Конгресса не нужно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил потенциальную продажу Израилю 155 мм снарядов M107 и сопутствующего оборудования на сумму $147,5 млн.

В сообщении Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона отмечается, что ситуация требует "немедленной продажи правительству Израиля вышеуказанных предметов и услуг оборонного назначения в интересах национальной безопасности США".

Сообщается, что все эти боеприпасы будут взяты из запасов армии США и что одобрения этого соглашения от Конгресса не нужно.

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Напомним, это уже вторая сделка за месяц, которая проходит в обход Конгресса. Так, 9 декабря Госдепартамент согласовал продажу Израилю 120 мм танковых снарядов и сопутствующего оборудования на сумму $106,5 млн.

Арабо-израильский конфликт

В последние дни Израиль ведет масштабные бои в секторе Газа. Сегодня израильские танки продвинулись вглубь центральной и южной частей сектора Газа под прикрытием авиации.

В ходе конфликта, начавшегося 7 октября с вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля, погибли 21 672 палестинца, еще более 56 тыс. ранены.

По информации израильских войск, в боях в Газе погибли 170 военнослужащих Армии обороны Израиля.

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