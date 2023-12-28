Нападавший заявил, что "слышит голоса".

В израильском городе Лод мужчина убил двухлетнего ребенка, которого везла в коляске украинка, репатриировавшаяся в Израиль меньше года назад, пишет newsru.co.il.

По данным СМИ, инцидент произошел сегодня возле местного торгового комплекса. Неподалеку оказалась медсестра, она оказала мальчику помощь. Ребенка госпитализировали в больницу "Асаф а-Рофе" в критическом состоянии, однако спасти не смогли.

Полицейские задержали 39-летнего владельца магазина мобильных телефонов. Он признался в убийстве, однако заявил, что совершил его по приказу "голосов" в голове. Адвокат уверяет, что мужчина имеет психическое расстройство и ранее пытался покончить с собой.

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По данным телеканала "Кан-11", украинка была знакома с нападавшим, между ними произошел конфликт. Около месяца назад женщина подала на него жалобу в полицию. Кроме того, журналисты сообщают, что доказательств того, что мужчина страдает психическим расстройством и пытался совершить самоубийство, нет.

Нападения на детей: последние новости

Напомним, весной в Бразилии мужчина с топором совершил нападение на детский сад, убив четырех детей. Еще четверо детей получили ранения.

Осенью стало известно о нападении на детей из Украины в Германии. Сообщалось, что мужчина дернул за волосы маленькую девочку, а мальчика выбросил через перила моста в канал. Нападавшего возмутило, что дети разговаривали между собой на украинском языке, а не на русском.

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