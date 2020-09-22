Вице-президент Европейской комиссии ожидает от лидеров ЕС дальнейших решений по одобрению вопроса санкций против Беларуси.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что в Евросоюзе подготовили список из 40 имен лиц и учреждений Беларуси, против которых могут ввести санкции.

Читайте такжеЖурналисты выяснили, как Лукашенко во время президентства обманывал Путина (видео)

Об этом говорится в блоге Борреля "Белорусы мужественно требуют перемен. ЕС должен поддержать их", обнародованном на сайте Европейской службы внешних связей.

Боррель заявил, что вчера на Совете ЕС на уровне министров иностранных дел было согласовано продвигаться по четырем основным направлениям действий относительно ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов.

В частности, первым таким направлением являются санкции.

"Был подготовлен список из около 40 имен и учреждений, ответственных за фальсификацию выборов, репрессии в отношении мирных протестующих и жестокое обращение со стороны государства", - заявил Боррель.

По его словам, любые активы этих лиц и учреждений на территории ЕС будут заморожены, и они не смогут получать любое финансирование из Евросоюза. Также им запретят посещать страны ЕС.

"К сожалению, санкции еще не были приняты, поскольку это требует единогласия и одна страна-член ЕС (Кипр - УНИАН) не была готова присоединиться к консенсусу", - отметил Боррель.

Он сообщил, что представит результаты вчерашних обсуждений на заседании Европейского Совета 24-25 сентября, где будут обсуждаться отношения с Турцией.

"Европейские лидеры должны представить дальнейшие указания, как продвигаться дальше. Тем временем мы продолжим просматривать список из 40 имен на постоянной основе, с учетом событий. Я дал четко понять, что мы имеем ответственность принять эти санкции. Это вопрос нашего доверия", - подчеркнул Боррель.

Также он заявил о необходимости начать национальный диалог в Беларуси с участием Координационного совета оппозиции и с привлечением ОБСЕ как международного посредника, поскольку Координационный совет призывает провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением.

Кроме того, Боррель подчеркнул необходимость пересмотреть отношения между ЕС и Беларусью и оказать помощь белорусскому народу.

Санкции против Беларуси

21 сентября у министров иностранных дел стран-членов ЕС не было единодушия для одобрения вопроса санкций против Беларуси. Теперь лидеры Евросоюза 24-25 сентября рассмотрит вопрос введения санкций против белорусских чиновников, и в частности, принять политические рекомендации по этому вопросу.

Как утверждал Боррель, Кипр не выступает против санкции в отношении Беларуси, но считает, что санкции одновременно надо ввести против Турции из-за проведения буровых работ в Восточном Средиземноморье.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко