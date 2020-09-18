У мужчины обожжено 90% тела.

В Беларуси неизвестный мужчина облился бензином и поджог себя.

ЧП произошло около здания милиции в Смолевичах, сообщает Радыё Свабода.

"Я разговаривал со свидетелями происшествия, они это видели сами: мужчина облил себя бензином и поджег. Произошло это в половине второго. Жив ли этот человек и чего он хотел добиться, сказать пока не могу", - рассказал один из жителей города.

Сейчас место происшествия оцеплено, работают сотрудники Следственного комитета. Здесь лежат остатки одежды и обувь мужчины, передает TUT.BY.

"Я подъезжал к перекрестку, рядом с которым находится РОВД. Там стояли пожарные машины с проблесковыми маячками, у крыльца находились сотрудники милиции. Возле них лежал человек, рядом горела какая-то тряпка или одежда. Сначала подумал, что это кукла какая-то лежит, но потом заметил, что человек шевелится. Он был весь в каком-то белом порошке. Потом примчались две машины скорой помощи, и мужчину увезли", - приводит издание слова очевидца.

Сейчас мужчина находится в реанимации. По данным NEXTA, у него обожжено 90% тела. Личность его выясняется.

На видео видно, как мужчина, объятый огнем, пытается сорвать с себя одежду и кричит, что ему больно. Никто из очевидцев не пытается помочь ему. Через некоторое время сотрудник полиции потушил пламя из огнетушителя.

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Свидетели утверждают, что мужчина сделал это в знак протеста против действий силовиков, сообщает Белсат.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Екатерина Лиманская