На Олимпийских играх по крайней мере у 40 спортсменов тесты дали позитивный результат.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что количество заболевших COVID-19 растет, поскольку летний всплеск охватил 40 олимпийских спортсменов. Об этом сообщает Independent.

Высокопоставленный чиновник сказал, что количество людей с положительным тестом на Covid в 84 странах растет, а вирус циркулирует на нетипичных для летних месяцев уровнях.

"Данные нашей надзорной системы эпиднадзора в 84 странах свидетельствуют о том, что процент положительных тестов на SARS-CoV-2 растет в течение нескольких недель. В целом позитивный результат теста превышает 10 процентов, но это колеблется в зависимости от региона. В Европе уровень положительности превышает 20 процентов", - сказала доктор Мария Ван Керкхов, технический консультант ВОЗ. Видео дня

Отмечается, что новые волны заражения зарегистрированы в Америке, Европе и западной части Тихого океана.

"В последние месяцы, независимо от сезона, во многих странах наблюдались всплески Covid-19, в том числе на Олимпийских играх, где по крайней мере у 40 спортсменов тесты дали позитивный результат", - уточнила Ван Керкхов.

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Жителей столицы призывают категорически соблюдать правило - "Заболел - сиди дома!". То есть если человек чувствует недомогание, ему стоит по возможности максимально самоизолироваться и обратиться к врачу.

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