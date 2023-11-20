Турецкая верфь Тузла, где ремонтируется путинская яхта, используется, в частности, для строительства военных судов НАТО.

У президента РФ Владимира Путина нашли новую суперяхту, которая сейчас стоит на ремонте в турецкой верфи Тузла. Примечательно то, что эта верфь используется для строительства военных судов НАТО

Центр "Досье" обнаружил чередную суперъяхту Путина – Victoria. Она строилась на производящем подлодки заводе "Севмаш", а сейчас стоит на ремонте в Турции.

Всего "Севмаш" выпустил две подобных яхты: Graceful и Victoria. Последняя строилась с 2005 по 2019 годы – 14 лет.

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При этом Victoria особенно не прячут: она регулярно бывает у мыса Идокопас с дворцом Путина, на ее фоне фотографировалась подруга Алины Кабаевой Наталья Белугина (на фото).

Характерно, что турецкая верфь Тузла, где ремонтируется путинская яхта, используется, в частности, для строительства военных судов НАТО.

Яхты Путина - детали

Соратники Алексея Навального выяснили, что на яхту "Грейсфул", которой пользуется президент РФ Владимир Путин, только в 2022 году было потрачено три миллиарда рублей. Как говорится в расследовании, "Грейсфул" за несколько недель до начала полномасштабного российского вторжения в Украину успели вывести с верфи в Германии, где она стояла на ремонте. Судно перегнали в Калининград.

После этого "Грейсфул" прошла полный ремонт. Среди расходов - покупка журнального столика за восемь миллионов рублей, ковра площадью более 100 квадратных метров для спальни "хозяина" за пять миллионов рублей, расчесок по 11 тысяч рублей и бронированных зонтиков по 1,2 миллиона рублей.

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