Как отмечают расследовали, строительство нового похожего судна занимает как минимум три-четыре года, поэтому решено ремонтировать "Грейсфул".

Соратники Алексея Навального выяснили, что на яхту "Грейсфул", которой пользуется президент РФ Владимир Путин, только в 2022 году было потрачено три миллиарда рублей.

Как говорится в расследовании, "Грейсфул" за несколько недель до начала полномасштабного российского вторжения в Украину успели вывести с верфи в Германии, где она стояла на ремонте. Судно перегнали в Калининград.

После этого "Грейсфул" прошла полный ремонт. Среди расходов - покупка журнального столика за восемь миллионов рублей, ковра площадью более 100 квадратных метров для спальни "хозяина" за пять миллионов рублей, расчесок по 11 тысяч рублей и бронированных зонтиков по 1,2 миллиона рублей.

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На снимках каюты "хозяина" на одном из столов виден телефон правительственной связи - такой же, какой стоит во всех кабинетах Путина. На яхте есть вертолетная площадка, бассейн, превращающийся в танцпол, спортзал с тренажерами - такими же, какие закупали для бронепоезда Путина.

Как отмечают расследовали, строительство нового похожего судна занимает как минимум три-четыре года, поэтому решено ремонтировать "Грейсфул". Команда Навального обнаружила 145-страничную ведомость ремонтных работ на яхте, которые начались после вторжения в Украину: они включают полную перекраску корпуса, замену покрытия вертолетных площадок и палуб, установку лежаков и солнцезащитных зонтов, ремонт мебели, лифтов, бассейна и джакузи, полировку мрамора, модификацию аудиозоны сауны, а также строительство и оснащение новой каюты.

Согласно смете, на яхте установили "деревянные изделия" стоимостью 240 миллионов рублей, "специализированное морское сооружение для организации пляжного и морского отдыха" за 208 миллионов рублей, раскладной диван за 4 миллиона рублей, журнальный столик почти за 8 миллионов рублей, два палубных каминов за 10 миллионов рублей; кровать и прикроватные столики за 5,4 миллиона рублей. Также там положили ковры за 6 миллионов рублей, закупили французское вино на 3 миллиона рублей и американские тренажеры компании Hoist (такие же есть в бронепоезде президента, писало "Досье"). Также яхту оборудовали отдельным лифтом для еды и уникальным 25-метровым выдвижным бассейном.

В сентябре 2021 года на яхте "Грейсфул" сломалась электронная система MTU для управления двигателем. Купить и привезти дисплеи и помочь с их перепрограммированием согласилась эстонская фирма "Бриз Марин". Весной 2023 года она забрала оборудование в Петербурге, а частного лицо доставило его в Германию.

Форму для экипажа яхты поставляла итальянская Floating Life: в 2023 году поставщики выписали счет на эстонскую компанию, а деньги попросили перевести на счет специального агента в Турции, однако в итоге форму оплатила дубайская фирма. После этого одежду отправили в Литву, а оттуда - в Калининград, где находилась яхта. По такой же схеме на судно привезли зонты.

Мебель и запчасти для судна отправляли из Турции, указывая название судна "Рахиль", владельцем которой называют друга Путина Аркадия Ротенберга.

Путин и яхты - подробности

24 июня, в день, когда члены российской частной военной компании "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным устроили мятеж, диктатор Владимир Путин покинул Москву и отдыхал на яхте своего ближайшего друга - олигарха Юрия Ковальчука.

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