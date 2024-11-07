Сейчас численность армии Германии насчитывает 180 тысяч военных.

Правительство Германии приняло законопроект, который позволит армии страны оценивать готовность 18-летних граждан служить в Бундесвере. Таким образом Германия хочет увеличить количество войск для выполнения обязательств перед НАТО, не прибегая к призыву на военную службу, пишет Reuters.

"Война в Украине вызвала в Германии дебаты о том, стоит ли снова вводить призыв в армию, который был отменен в 2011 году, чтобы увеличить численность армии, которая сокращается в ответ на более агрессивную Россию. Сейчас она насчитывает 180 000 солдат, которых планирует увеличить до 203 000 к 2031 году, а также 60 000 резервистов", - добавляют в издании.

Таким образом Германия намерена получить еще 200 тысяч резервистов, что позволит стране быстро увеличить численность своей армии до 460 тысяч в случае войны.

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В Reuters напомнили, что из-за окончания срочной службы Германия остановила регистрацию 18-летних для прохождения военной службы, в результате чего страна осталась без надежной базы данных тех людей, которых можно было призвать в армию.

"Новый закон имеет целью снова создать представление об этих цифрах: согласно предложенной модели, все мужчины, которым исполняется 18 лет - примерно 300 000 в следующем году - должны будут заполнить цифровой опрос о своей заинтересованности в службе в армии. Молодые женщины также получат опрос, но не обязаны на него отвечать", - подчеркнули в материале.

Германия и Украина - последние новости

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что делает ее страна, чтобы Россия не оставила Украину без тепла в зимний период.

"Мы знаем, насколько тяжелым является настоящее. Путин пытается привлечь оружие из Северной Кореи, наступает на востоке Украины и хочет целенаправленно разрушить артерии Украины - теплоэлектростанции, трансформаторные подстанции. Это его хитрая стратегия. Где-то две трети инфраструктуры в стране разрушены. Нет тепла, электроэнергии. Не хватает того, что нужно для нормальной повседневной жизни", - отметила она.

Также сообщалось, что Украина и Германия заключили соглашение о немедленном усилении украинской противовоздушной обороны. Кроме того, к этому проекту будут привлечены еще пять стран-подписантов, а именно Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

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