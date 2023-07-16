Основатель SpaceX намекнул, что Америка всегда осуждала "зло", а теперь выбирает другую сторону.

Американский миллиардер основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь опозорился заявлением о войне в Украине.

Бизнесмен осудил позицию США по поводу передачи ВСУ кассетных боеприпасов, о которых в Вашингтоне объявили 7 июля. В социальной сети Twitter он намекнул: ранее Америка считала использование такого оружия "злом", а теперь - "переобулась".

"Америка всегда осуждала как зло тех, кто использует кассетные бомбы, а теперь мы отправляем их на применение?", - указал он.

Также Маск заявил, что судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие: "Ничего хорошего из этого не выйдет", - подчеркнул он.

Илон Маск попал в скандал из-за комментария о контрнаступлении ВСУ

Как известно, Илон Маск известен своими спорными оценками войны в Украине. В феврале 2023 года он высказался о Революции Достоинства в Украине (события 2014 года), как о "перевороте".

А 10 июля спрогнозировал, что РФ способна оккупировать еще больше территорий Украины, так как количественное соотношение войск в рамках контрнаступления ВСУ равняется 4:1 - не в пользу Киева. По мнению Маска, даже при равных потерях на войне, Россия была бы в выигрыше.

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