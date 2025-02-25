Заявление еврокомиссара просто неправильно поняли, говорят в Брюсселе.

В Еврокомиссии предложили Украине собственное соглашение о добыче ресурсов, альтернативное тому, что Киев сейчас обсуждает с Вашингтоном. Но позже в Брюсселе уточнили, что речь идет не о новом соглашении, а о давно подписанном меморандуме. Соответствующее заявление сделал на брифинге представитель Еврокомиссии Томас Ренье.

По его словам, заявление еврокомиссара по промышленной стратегии Стефана Сежурне относительно украинско-европейского соглашения о ресурсах - это лишь подтверждение обязательства имплементировать меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС относительно критически важных ресурсов. Сам меморандум был заключен еще четыре года назад.

"Нет никакого предложения. С 2021 года ЕС имеет партнерство с Украиной по критическим материалам, оформленное через наш Меморандум о взаимопонимании. Следовательно, это датируется четырьмя годами назад. Как и со всеми партнерствами ЕС по критическим материалам, это сотрудничество касается не только обеспечения цепей поставок для ЕС, но и содействия созданию местной ценности, развития потенциала в странах-партнерах, обеспечивая взаимную выгоду. Как видите, здесь действительно речь идет о сотрудничестве с Украиной, а не о какой-либо конкуренции с США", - сказал спикер.

Видео дня

Соглашение о ресурсах с США: последние новости

Как писал УНИАН, Украина и США приближаются к подписанию соглашения по украинским полезным ископаемым. Новая версия документа значительно лучше, чем предыдущие, но до сих пор не содержит гарантий безопасности для Украины.

По словам инсайдеров, США очень сильно сопротивляются включению гарантий безопасности в соглашение. Хотя Киев смог добиться изъятия из проекта соглашения наиболее скандальных требований Трампа, вопрос гарантий безопасности, вероятно, будут согласовывать во время личной встречи двух президентов.

Вас также могут заинтересовать новости: