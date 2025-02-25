Окончательно об условиях сделки, вероятно, Трампу и Зеленскому придется поговорить лично.

Украина и США приближаются к подписанию соглашения по украинским полезным ископаемым. Новая версия документа значительно лучше, чем предыдущие, но до сих пор не содержит гарантий безопасности для Украины, пишет The New York Times.

Два информированных источника сказали изданию на условиях анонимности, что по состоянию на вечер понедельника переговоры еще продолжались. Поэтому условия соглашения, которое не было окончательным, еще могут измениться.

Проект украинско-американского соглашения, с которым ознакомился автор публикации, больше не содержал требования о том, чтобы Украина обязалась предоставить Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов дохода, полученного от природных ресурсов. Также от Украины не будет требоваться возместить двойную стоимость будущей американской помощи, что было одним из условий предыдущего проекта.

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Но версия, полученная журналистами, показала, что Соединенные Штаты не предлагают гарантий безопасности для сдерживания дальнейшей российской агрессии, о которых просила Украина.

Согласно условиям проекта соглашения, Украина отказывается от половины своих доходов от будущей монетизации природных ресурсов. Эти доходы будут направлены в фонд, в котором Соединенные Штаты будут иметь максимальный процент финансовых интересов, разрешенный законодательством США, но не обязательно весь. Фонд будет реинвестировать доходы в Украину - хотя остается непонятным, какой процент. В нем также говорится, что Соединенные Штаты будут продолжать долгосрочную поддержку экономического развития Украины.

Руководитель киевского аналитического центра "Новая Европа", избранная Зеленским следующим послом Украины в НАТО, Алена Гетьманчук призналась в комментарии NYT, что украинцам трудно адаптироваться к кардинальному развороту американской политики.

"Мы давно привыкли к тому, что США на нашей стороне, и мы все еще нуждаемся, чтобы они были на нашей стороне", - сказала она.

NYT отмечает, что соглашение о ресурсах позволит Трампу заявить, что он получил большое финансовое благо для США, но вместе с тем Украина может потерять собственные деньги, нужные на оборону. Однако, по мнению Гетьманчука, тщеславие Трампа все же может сыграть в пользу Украины.

"Без одобрения Украиной потенциального соглашения [об окончании войны с РФ] Трамп не сможет быть великим миротворцем, которым себя называет. Он будет выглядеть как президент, который не сможет выполнить свое обещание. Ему нужен Зеленский, чтобы выполнить эту миротворческую миссию", - сказала она.

В конце концов эксперты говорят, что Украина сама решает, продолжать ли борьбу. Она значительно увеличила производство собственного оружия, производя почти все ударные беспилотные летательные аппараты, которые она использует на поле боя - это основное средство нацеливания на российские войска сегодня.

Соглашение о ресурсах: последние новости

Как писал УНИАН, США очень сильно сопротивляются включению гарантий безопасности в соглашение об украинских ресурсах. Киев смог добиться изъятия из проекта соглашения наиболее проблемных пунктов, но вопрос о гарантиях безопасности, вероятно, будут согласовывать непосредственно на встрече Трампа и Зеленского.

Тем временем ЕС предложил Украине собственный вариант соглашения о полезных ископаемых. По словам председателя Евросовета Антониу Кошты, Европа не будет требовать от Украины никаких ее природных ресурсов в обмен на помощь.

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