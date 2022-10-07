5 представителей беларуских служб скрылись с места происшествия.

Пятеро представителей беларуских ведомств в униформе и с автоматами сделали дыру в заборе, установленном на границе с Литвой, и переместили 7 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Delfi.

В среду ночью пограничники Падварёнской заставы с помощью системы видеонаблюдения заметили 12 человек около деревни Табаришкяй (Шальчининкский район) на территории Беларуси.

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Группа подошла к защитному ограждению на границе с Литвой – колючей проволоке и забору. 7 из 12 были нелегалами, 2 – пограничники в униформе и с автоматами и 3 – представители беларуских спецслужб. Беларуские пограничники стали резать колючую проволоку, потом металлические сегменты забора, ломать ворота. Через несколько минут, через брешь в заборе в Литву направили нелегальных мигрантов. Мигрантов задержали литовские пограничники.

Государственная пограничная служба Литвы опубликовала видео, на котором зафиксировано передвижение группы через границу.

У нелегальных мигрантов, 6 мужчин и 1 женщины, документов не было. Они сказали, что являются гражданами Ирана и Бангладеша. Им не требовалась помощь. После проведения необходимых процедур, их вернули в Беларусь. Ведется расследование.

5 представителей беларуских служб скрылись с места происшествия и из-за кустов следили за литовскими пограничниками. Через час они вышли из кустов и ушли глубже на территорию Беларуси. Там они сели в служебный микроавтобус УАЗ и уехали вдоль границы.

Поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву

Как сообщал УНИАН, в конце августа Литва завершила строительство физического барьера на границе с Беларусью.

На участках границы протяженностью около 550 километров появились забор и колючая проволока.

Решение построить забор было принято после прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси. Литва обвиняла в организации кризиса режим Александра Лукашенко и называла это гибридной атакой.

В этом году Литва, согласно сообщениям пограничной службы, также ожидает увеличения миграционных потоков, хотя и не таких, как в прошлом году.

В начале сентября Литва обвинила Беларусь в умышленном повреждении инфраструктуры государственной границы.

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