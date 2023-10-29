Правительство Израиля намерено полностью уничтожить ХАМАС. Ожидается, что кампания продлится "от шести недель до шести месяцев".

Израиль направил войска и танки в северную часть сектора Газа, что он называет второй и более продолжительной фазой своей войны против ХАМАС.

Как говорится в материале Bloomberg, это более "осторожный подход, чем тот, который Израиль обещал после нападения группировки боевиков 7 октября, в результате которого погибло 1400 человек".

Автор материала пишет: "Вместо массированного наземного вторжения военные начали действовать медленно, применяя подход, основанный на потерях, опасениях по поводу распространения конфликта на Хезболлу на севере и внутриполитическом давлении на премьер-министра Биньямина Нетаньяху".

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Как говорится в материале, по словам нескольких чиновников, ожидается, что кампания продлится "от шести недель до шести месяцев".

"Цель, по словам официальных лиц, отличается от предыдущих конфликтов с сектором Газа, когда план заключался в том, чтобы оставить ХАМАС побежденным, но все же устоявшим. Теперь правительство хочет уничтожить его как организацию и обеспечить, чтобы сектор Газа больше не был источником антиизраильского насилия, заявили официальные лица, попросившие не называть их имен", - говорится в материале.

Автор отмечает, что насколько это реалистично, остается неясным, в связи с чем США и другие союзники оказывают давление на Израиль, чтобы он конкретизировал свои цели, а также озвучил видение того, что произойдет дальше.

"Амос Ядлин, бывший директор военной разведки, заявил журналистам на телеконференции, что в цели Израиля входит убийство по меньшей мере 10 000 ополченцев ХАМАС из общего числа около 30 000", - пишет автор.

В материале также отмечается, что по словам официальных лиц, службы безопасности создали группу, задачей которой будет преследование каждого лидера ХАМАС, участвовавшего в нападении 7 октября.

"По данным военных, некоторые уже убиты... Другая цель, которая широко обсуждается, заключается в том, что Израиль не вернет весь сектор Газа тому, кто в конечном итоге будет править вместо ХАМАС. По словам нескольких чиновников, планируется создание буферной зоны, чтобы предотвратить повторение атак", - говорится в материале.

Война Израиля с ХАМАС

28 октября 2023 года Израиль устроил блэкаут в секторе Газа.

29 октября 2023 года стало известно о том, что Израиль вводит дополнительные войска в сектор Газа. Наземная операция расширяется. Гражданское население призывают немедленно эвакуироваться в безопасные районы на юге анклава.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль начал "вторую войну за независимость". Решение о начале наземного вторжения на территорию сектора Газа было принято единодушно, говорит премьер.

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