По словам Подоляка, Альянс сможет вернуть свою субъектность и внести коррективы в отношении коллективного ВПК.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие два дня НАТО может исправить ошибки прошлого и сделать мир еще крепче.

На своей странице в социальной сети Twitter он написал, что Альянс мог бы четко зафиксировать обязательное будущее Украины в блоке. По его словам, в случае принятия правильных решений НАТО:

вернет свою субъектность и начнет самостоятельно определять свою стратегию развития, не обращая больше внимания на все угрозы и запреты со стороны Российской Федерации;

будет иметь шанс исправить фатальные ошибки саммита 2008 года, который проходил в румынском Бухаресте, когда "открытые двери для Украины оказались не совсем открытыми";

сможет внести своеобразные коррективы относительно того, что такое современная война и каким должен быть коллективный ВПК.

"Но для этого коллективному НАТО нужно перестать бояться ответственности...", - подытожил Подоляк.

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Саммит НАТО в Вильнюсе - главное

Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе стартует двухдневный саммит НАТО, на котором Украина хочет получить конкретное решение относительно своего членства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в Вильнюсе могут согласовать будущее присоединение Украины без этапа ПДЧ, образовать совет Украина-НАТО и программу практической поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский раздражен появлением неприемлемых формулировок для Украины в кулуарах саммита Организации Североатлантического договора (НАТО).

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