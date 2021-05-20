Причем ограничения хотят ввести не только на время пандемии.

В Кыргызстане предложили запрет пышные свадьбы и юбилеи. Причем ограничения хотят ввести не только на время пандемии. В парламенте считают, что это поможет людям быть экономнее и убережет их от банкротства.

Как пишет Настоящее время, парламент предложил ввести четкие ограничения того, что можно и нельзя делать на различных торжествах. На юбилеи приглашать не больше 100 гостей, свадьбы и банкеты отмечать не дольше, чем день, на похоронах не забивать лошадей и крупный скот. За нарушения – штраф от 200 долларов. Предложение это объяснили заботой о благосостоянии людей.

Сами граждане к идее ограничить пышные праздники отнеслись по-разному:

"Все равно кто как может, так и будет проводить. Как закон это, наверное, не воспримут". "Правильно делают. Столько коней режут, столько расходов, когда похороны, когда 40 дней!" "Это право каждого человека, каждого гражданина, сколько хочет, столько и тратить". "У нас просто менталитет такой, что нужно и того пригласить, и того, а люди ведутся на это и начинают приглашать всех. Мне кажется, если было бы какое-то ограничение, то легче было бы абсолютно всем".

В парламенте заговорили еще об одном аспекте бизнеса на торжествах – доступе к быстрым кредитам, которые тратят на свадьбы и похороны. Правда в этом случае идею ограничить людей отвергли – в Нацбанке заявили, что запретить гражданам ничего не могут. А если и попытаться, станет лишь хуже.

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"Если мы введем ограничения, тысячи наши граждан не смогут получать кредиты в финансовых учреждениях. А это очень страшно, потому что они будут попадать в руки черных кредиторов, которые нигде не регистрируются, нигде на учете не стоят, но в каждом селе, есть такой человек, который выдает своим односельчанам деньги под бешенные проценты", – сказал глава Нацбанка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.

Есть у проблемы и еще один экономический аспект. Одни только банкетные залы по всей стране обеспечивают работой около 100 тысяч человек. И многие из них в случае введения ограничений останутся без работы.

"Помимо этого салоны красоты, салоны аренды платьев и тд. Ведь это все огромные спектр бизнеса, начиная от таких артистов как я ведущих, и заканчивая бабушкой, которая продает платки, или колпаки. Это все задействовано в этой сфере. Мы этим можем разрушить целый пласт экономики, который и так дышит на ладан", – говорит организатор мероприятий Эркин Рыскулбеков.

В соседних странах подобные законы приняты давно.

В Узбекистане на семейные торжества запрещено приглашать больше 200 человек и использовать в кортеже больше трех авто.

В Таджикистане закон регламентирует не только светские, но даже и религиозные праздники. Причем прописано в нем все – от размера стола, который можно накрыть, до разрешенного количества блюд на нем.

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Автор: Виктория Гордиенко