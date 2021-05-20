В Кыргызстане предложили запретить пышные свадьбы и юбилеи / фото REUTERS

В Кыргызстане предложили запрет пышные свадьбы и юбилеи. Причем ограничения хотят ввести не только на время пандемии. В парламенте считают, что это поможет людям быть экономнее и убережет их от банкротства.

Как пишет Настоящее время, парламент предложил ввести четкие ограничения того, что можно и нельзя делать на различных торжествах. На юбилеи приглашать не больше 100 гостей, свадьбы и банкеты отмечать не дольше, чем день, на похоронах не забивать лошадей и крупный скот. За нарушения – штраф от 200 долларов. Предложение это объяснили заботой о благосостоянии людей.

Сами граждане к идее ограничить пышные праздники отнеслись по-разному:

  1. "Все равно кто как может, так и будет проводить. Как закон это, наверное, не воспримут".
  2. "Правильно делают. Столько коней режут, столько расходов, когда похороны, когда 40 дней!"
  3. "Это право каждого человека, каждого гражданина, сколько хочет, столько и тратить".
  4. "У нас просто менталитет такой, что нужно и того пригласить, и того, а люди ведутся на это и начинают приглашать всех. Мне кажется, если было бы какое-то ограничение, то легче было бы абсолютно всем".

В парламенте заговорили еще об одном аспекте бизнеса на торжествах – доступе к быстрым кредитам, которые тратят на свадьбы и похороны. Правда в этом случае идею ограничить людей отвергли – в Нацбанке заявили, что запретить гражданам ничего не могут. А если и попытаться, станет лишь хуже.

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"Если мы введем ограничения, тысячи наши граждан не смогут получать кредиты в финансовых учреждениях. А это очень страшно, потому что они будут попадать в руки черных кредиторов, которые нигде не регистрируются, нигде на учете не стоят, но в каждом селе, есть такой человек, который выдает своим односельчанам деньги под бешенные проценты", – сказал глава Нацбанка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.

Есть у проблемы и еще один экономический аспект. Одни только банкетные залы по всей стране обеспечивают работой около 100 тысяч человек. И многие из них в случае введения ограничений останутся без работы.

"Помимо этого салоны красоты, салоны аренды платьев и тд. Ведь это все огромные спектр бизнеса, начиная от таких артистов как я ведущих, и заканчивая бабушкой, которая продает платки, или колпаки. Это все задействовано в этой сфере. Мы этим можем разрушить целый пласт экономики, который и так дышит на ладан", – говорит организатор мероприятий Эркин Рыскулбеков.

В соседних странах подобные законы приняты давно.

В Узбекистане на семейные торжества запрещено приглашать больше 200 человек и использовать в кортеже больше трех авто.

В Таджикистане закон регламентирует не только светские, но даже и религиозные праздники. Причем прописано в нем все – от размера стола, который можно накрыть, до разрешенного количества блюд на нем.

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Автор: Виктория Гордиенко