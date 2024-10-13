Однако, вместо государственного визита запланирован значительно сокращенный рабочий визит.

Президент США Джо Байден восполнит свой отмененный из-за урагана визит в Германию уже 18 октября.

В настоящее время возобновлена подготовка к визиту американского президента в Берлин. Однако, вместо государственного визита запланирован значительно сокращенный рабочий визит. В частности, отменен официальный банкет и почетные приемы, пишет Der Spiegel.

На пятницу у Байдена будут запланированы встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. На них стороны обсудят помимо прочего дальнейшую совместную поддержку Запада для Украины и ситуацию на Ближнем Востоке.

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Отмененный визит Байдена на Рамштайн

8 октября стало известно, что Президент США Джо Байден не примет участия во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 12 октября, которая впервые проходила на уровне лидеров государств. Как сообщила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, такое решение было принято из-за урагана "Милтон".

В рамках "Рамштайна" также была запланирована встреча Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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