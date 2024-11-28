По словам Подоляка, назначение Кита Келлога будет эффективным, но заморозка войны не будет соответствовать цели достижения настоящего мира.

В Офисе президента Украины положительно оценивают выдвижение избранным президентом США Дональдом Трампом отставного генерала Кита Келлога на должность специального представителя по вопросам Украины и России. Об этом в эфире 24 Канала заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Кит Келлог - это будет, на мой взгляд, достаточно эффективное назначение. Человек - генерал-лейтенант. Он разбирается в войне", - сказал он.

При этом советник руководителя ОП обратил внимание на разговоры о замораживании войны. По его убеждению, в первую очередь именно Россию устроит заморозка войны.

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"Они хотят забрать как можно больше территории. Они хотят заморозку только как оперативную паузу для того, чтобы провести соответствующую работу - это накопление дополнительного ресурса. Соответственно, перестроить армию. Они понимают, что армия перед началом вторжения, в начале вторжения - вообще не соответствовала концепциям современных войн. Это Россия понимает", - подчеркнул Подоляк.

Он считает, что россияне стремятся перестроить свою армию и согласиться на заморозку только на время для того, чтобы в будущем абсолютно точно закончить то, ради чего начали войну против Украины:

"Это очевидные вещи. Если ты не решил вопрос, то безусловно - ты не будешь останавливаться. Более того, если тебя простимулировали продолжать это делать, а заморозка - это и есть стимулирование Российской Федерации.

В то же время советник руководителя ОП считает, что надо обращать внимание на практические вопросы - в частности, кто обеспечит то замораживание войны, кто определит, где будет линия разграничения и кто ее демаркирует. Подоляк напомнил, что с 2014 года ОБСЕ была привлечена к работе на линии разграничения, и российские захватчики продолжали обстрелы, но международные наблюдатели делали вид, что якобы не видели, как Россия обстреливала территорию Украины.

"Я просто не вижу, первое - кто будет обеспечивать демаркацию этой линии разграничения? Второе - а что там будет происходить, кто будет контролировать, что происходит на этой территории, на оккупированной территории? Это же вообще огромная линия фронта по сути, и там будет большая куча российского бандитского контингента. Там же останутся все эти преступники. Россия не вернет их", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что те, кто говорят о замораживании, описывают это как какую-то теорию из учебника по политологии. В то же время реальность немного другая. На оккупированной территории останется 600 тысяч российских бандитов.

Подоляк объяснил, что есть практические вопросы, которые никто не поднимает. В частности, остановится ли Россия с наступлением, и что будет происходить в серой зоне, и какова дальнейшая судьба российского оккупационного контингента. Как сказал Подоляк, на сегодняшний день официальной позиции новой администрации США избранного президента Трампа не существует:

"Украине надо продолжать настаивать на объективной логике процесса. Тайные планы и договоренности - это все фикция".

Выдвижение Кита Келлога на должность спецпредставителя США по вопросам Украины

Как сообщал УНИАН, выдвиженец избранного президента США Дональд Трампа на должность спецпредставителя по вопросам Украины отставной генерал Кит Келлог намерен неустанно работать над обеспечением принципа мир через силу, с отстаиванием интересов США.

Ранее Келлог разработал свой "мирный план" для Украины вместе с Фредом Флейтцем, который также занимал должность начальника штаба Совета национальной безопасности при Трампе. Этот план включает замораживание линий фронта и принуждение Киева и Москвы к переговорам.

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