Кэллог намерен неустанно работать над обеспечением принципа мир через силу, с отстаиванием интересов США.

Отставной генерал Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность специального представителя по вопросам Украины и России, выступил со своим первым заявлением после объявления решения о его роли в новой администрации США. Об этом Келлог сообщил в сети X.

В частности, Келлог доволен решением Трампа назначить его помощником президента и специальным представителем по вопросам Украины и России.

"Работать на президента Трампа было честью моей жизни, и я с нетерпением ожидаю, что буду неустанно работать над обеспечением мира через силу, одновременно отстаивая интересы Америки", - подчеркнул Келлог.

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Он добавил, что готов делать свое дело с настроем и преданностью, которых оно заслуживает.

Кит Келлог - что о нем известно

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Трамп выдвинул кандидатуру отставного генерала Келлога на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России.

Кит Келлог был начальником штаба Совета национальной безопасности Белого дома во время президентства Трампа в 2017-2021 годах и советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.

Келлог разработал свой "мирный план" для Украины вместе с Фредом Флейтцем, который также занимал должность начальника штаба Совета национальной безопасности при Трампе. Этот план включает замораживание линий фронта и принуждение Киева и Москвы к переговорам.

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