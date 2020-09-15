Навальный после выздоровления вернется в Россию / фото REUTERS
Российский оппозиционер Алексей Навальный после лечения в немецкой клинике планирует вернуться в Российскую Федерацию.
Об этом пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в Twitter.
"Все утро мне пишут журналисты и спрашивают, правда ли, что Алексей планирует вернуться в Россию. Я понимаю причину вопроса, но тем не менее мне странно, что кто-то мог думать иначе. Ещё раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось", - отметила она.
Читайте такжеВ Кремле заявили, что будут рады, если Навальный выздоровеет и сможет вернуться в Россию
Отравление Навального: что известно
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику "Шарите".
- 4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика «Новичком» также подтвердили другие эксперты.
- 10 сентября Навальный вышел из комы. По данным СМИ, позже Навальный заявил, что после выздоровления планирует вернуться в Россию.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram