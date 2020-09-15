Российский оппозиционер Алексей Навальный после лечения в немецкой клинике планирует вернуться в Российскую Федерацию.

Об этом пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в Twitter.

"Все утро мне пишут журналисты и спрашивают, правда ли, что Алексей планирует вернуться в Россию. Я понимаю причину вопроса, но тем не менее мне странно, что кто-то мог думать иначе. Ещё раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось", - отметила она.